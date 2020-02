Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 8 febbraio 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Estrazioni del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto oggi sabato 8 febbraio 2020: numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Stasera, sabato 8 febbraio 2020, alle ore 20 vanno in scena le Estrazioni del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare, se non stravolgere, le loro vite. L’estrazione numero 17 del 2020 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 8 febbraio 2020. TPI segue estrazione Lotto, estrazione SuperenaLotto (jackpot a quota 19 milioni di euro) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: Estrazioni DEL Lotto – Lotto – Estrazione numero 17 dell’8 febbraio 2020 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli ... tpi

Valerio864dd : Tra poco, pur di evitare i cantanti in gara, inizieranno con le estrazioni del lotto. #Sanremo2020 #sanremo20… - alfonsoliguor11 : Francamente vi sconsiglio di seguire le estrazioni del #Lotto sul televideo @mediaset_ Fanno gli originali, mettono… - VinciCasa : Estrazione del 07/02/2020 Concorso 38/2020 Combinazione Vincente 1,14,24,29,35 -