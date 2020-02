Espulsione Florenzi, falciato avversario da dietro: rosso diretto [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Espulsione Florenzi – Non era iniziata male l’avventura di Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia. L’esterno italiano, che nel mercato di gennaio ha lasciato i giallorossi con destinazione Spagna, aveva esordito con la nuova casacca in occasione del match vittorioso contro il Celta Vigo. Oggi, però, la prima ‘macchia’ della sua prima esperienza all’estero. Un duro intervento da dietro nei confronti di un avversario, esattamente al ’78, gli è infatti costato il rosso diretto e l’uscita anticipata dal campo. Il risultato, tuttavia, era quasi compromesso, per via del 2-0 del Getafe, diventato poi 3-0. In basso la FOTO dell’intervento. MI DEFENSA. TE AMAMOS Florenzi pic.twitter.com/m2CLJiaMy4 — Valencia CF (@ValenciaURUGUAY) February 8, 2020 L'articolo Espulsione Florenzi, falciato avversario da dietro: rosso diretto ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Espulsione #Florenzi, falciato avversario da dietro: rosso diretto [FOTO] - - sportli26181512 : Florenzi, rosso diretto: il Valencia crolla 3-0 a Getafe: Brutta partita dell’ex capitano della Roma: l’entrataccia… - Popopozau : Tifosi che godono per l'espulsione di Florenzi a Valencia. Quanto siete patetici? Lo sapete che abbiamo preso 3 pe… -