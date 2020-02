Egitto, arrestato uno studente dell’Università di Bologna: è l’attivista egiziano Patrick George Zaki (Di sabato 8 febbraio 2020) Egitto, arrestato uno studente dell’Università di Bologna L’attivista egiziano Patrick George Zaki, 27 anni, studente iscritto a un master dell’Università Alma Mater di Bologna, è stato arrestato in Egitto dalle autorità locali. A darne notizia è il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, che parla di “rischio di detenzione prolungata e tortura”. Secondo quanto ricostruito da altri attivisti egiziani, Zaki, partito da Bologna per trascorrere un periodo di vacanza in patria, è stato fermato all’aeroporto del Cairo, appena atterrato. Dopo lunghe ore di interrogatorio, nella mattina di oggi, sabato 8 febbraio, sarebbe stato condotto davanti a un giudice nella sua città natale, Al Mansoura. Secondo le autorità egiziane, l’arresto è avvenuto in esecuzione di mandato di cattura emesso nel 2019. Lo studente che è stato manager della ... tpi

repubblica : Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna - BersaniLeda : RT @RiccardoNoury: Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna - laura_lavespa : RT @RiccardoNoury: Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna -