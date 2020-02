Egitto, arrestato al Cairo uno studente dell’Università di Bologna: «Rischio tortura» (Di sabato 8 febbraio 2020) L’attivista egiziano Patrick George Zaki, studente di 27 anni al master in Studi di genere dell’Università di Bologna, è stato arrestato dalle autorità egiziane. I familiari hanno detto di aver perso ogni notizia da giovedì notte fino a stamani, quando è stato riaccompagnato a casa. A renderlo noto in un tweet è stato il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury: «Le autorità giudiziarie egiziane hanno confermato l’arresto dell’attivista Patrick George, studente del Master Gemma di Bologna. Scomparso per alcune ore all’arrivo al Cairo, si trova ora agli arresti nella città natale di al Mansoura. Rischio di detenzione prolungata e tortura». Il ricercatore potrebbe essere stato già vittima dell’elettroshock durante l’interrogatorio. Secondo quanto ricostruito da altri attivisti egiziani, Zaki, che è stato manager della campagna ... open.online

