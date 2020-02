Ecco cosa fa tremare Angela Merkel in Germania (Di sabato 8 febbraio 2020) La Germania di Angela Merkel è entrata in una fase critica: a metà del guado di quella che è destinata ad essere l’ultima legislatura di governo della Cancelliera, infatti, il Paese vive un momento politico-economico estremamente delicato. Berlino, sul piano strategico, studia come capitalizzare il rafforzamento della sua centralità in Europa dopo la nascita della Commissione von der Leyen e arriva, prima nel Vecchio Continente, a preparare una doverosa controffensiva contro lo strapotere dei giganti del web statunitensi. Ma a turbare le acque dell’esecutivo di grande coalizione tra la Cdu e i socialdemocratici dell’Spd sono eventi molto contingenti e legati alla quotidiana amministrazione del Paese. In primis, l’economia. La produzione industriale è in caduta libera (-3,5% a dicembre su base mensile, quasi -7% nel 2019) e impatta fortemente sulla coesione ... it.insideover

