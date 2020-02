“Dopo la malattia non parlo più con mia madre”: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Valeria Marini (Di sabato 8 febbraio 2020) Valeria Marini ospite a Verissimo Oggi pomeriggio subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Fra i vari ospiti troveremo anche Valeria Marini è che ha parlato di quello che le è accaduto negli ultimi mesi della sua vita. Un periodo molto difficile e complicato perché ha avuto una forte discussione con la madre Gianna Orrù. Una situazione, quella tra genitore e l’ex prima donna del Bagaglino, che ha fatto soffrire moltissimo quest’ultima al punto di entrare in depressione. Una patologia che l’ex partecipante di Temptation Island Vip ha già provato anni fa, ovvero quando era a malapena 18enne. All’epoca le venne a causa dell’improvvisa morte della cugina. (Continua dopo la foto) Valeria Marini a Verissimo La depressione e l’allontanamento della madre Intervistata da ... kontrokultura

LaStampa : #Sanremo2020, #EmmaMarrone super ospite della prima serata: il ritorno dell'artista pugliese dopo la malattia di cu… - KontroKulturaa : 'Dopo la malattia non parlo più con mia madre': anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Valeria Ma… - EttoreTreglia : RT @BarbaraRaval: #update ?? #HongKong 2.000 turisti vengono trattenuti su una nave da crociera gestita da Dream Cruises di Genting a Hong… -