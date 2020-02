Doctor Strange 2: Sam Raimi voleva dirigere un film Marvel da cinque anni? (Di sabato 8 febbraio 2020) Il regista di Spider-Man, ora alla regia di Doctor Strange 2, desiderava da tempo dirigere un film del Marvel Cinematic Universe: ne aveva parlato in una vecchia intervista. Dopo aver diretto la trilogia di Spider-Man negli anni 2000, Sam Raimi torna a lavorare con la Marvel, esordendo nell'MCU con la regia di Doctor Strange 2. Un desiderio esaudito a distanza di cinque anni da quando, per la prima volta, Raimi espresse la propria aspirazione di dirigere un film del Marvel Cinematic Universe. "Penso che siano completi ora come ora, alla Marvel. Probabilmente non hanno più bisogno di me. Ma se avessero bisogno di me? Mi piacerebbe, è bello essere desiderati" confessò il regista, intervistato da The Week. cinque anni dopo Marvel ha dimostrato di avere ancora bisogno di ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2: Sam Raimi voleva dirigere un film Marvel da cinque anni? - tuttoteKit : Novità Doctor Strange 2, dopo il regista cambia lo sceneggiatore #DoctorStrangeNelMultiversoDellaPazzia… - GioelePaglia : Doctor Strange 2: C. Robert Cargill svela che lui e Scott Derrickson non hanno potuto scrivere la sceneggiatura… -