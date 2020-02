Distretto agroalimentare di qualità nella Piana del Sele, la Regione approva (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli – approvato questa mattina dalla Regione Campania, il Distretto agroalimentare di qualità della Piana del Sele. Azione importante, nata da un percorso di lavoro che per mesi ha coinvolto addetti ai lavori, aziende agricole e consorzi di tutela della Piana del Sele, che oggi ha ottenuto il primo risultato. Parte così, per la fertile Piana del Sele, uno slancio allo sviluppo del territorio e delle aziende agricole. “Giornata storica per il nostro territorio – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo – il riconoscimento del Distretto agroalimentare di qualità per la Piana del Sele rappresenta un’opportunità di sviluppo per le aziende agricole che avranno benefici in termini economici e occupazionali. Abbiamo dato vita a un Distretto-spiega Busillo- grazie alla cooperazione tra i consorzi di tutela dei prodotti igp della ... anteprima24

