Disastro treno, al vaglio lavoro operai

I tecnici di Rfi sono indagati dalla Procura di Lodi perché, durante le operazioni di manutenzione dello scambio in prossimità del quale è deragliato un Frecciarossa a Livraga (Lodi),avrebbero svolto "l'attività in modo non adeguato", così che il convoglio è finito su binari di servizio, non in grado di sostenenere l'Alta velocità. E' quanto si evince dall'avviso di garanzia ai 5 dipendenti Rfi, indagati. Saranno interrogati nelle prossime ore. Sono accusati die omicidio colposo. Lunedì i rilievi sugli scambi.(Di sabato 8 febbraio 2020)