Diletta Leotta stronca critiche sul monologo di Sanremo: “Era chiarissimo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta controbatte alle critiche per il monologo sulla bellezza di Sanremo 2020 Capace di aizzare numerose polemiche con la co-conduzione a Sanremo 2020, adesso Diletta Leotta apre bocca sugli attacchi pervenuti, interpellata come ospite di Storie Italiane, talk show in onda ogni mattina su Rai Uno. Collegata con lo studio, spiega che non voleva suscitare né critiche, né polemiche, bensì desiderava raccontare alcuni aspetti della propria esistenza. Le sono successe davvero determinate cose, ovvero l’affetto provato nei confronti della nonna e il focus sull’avanzare del tempo, però tutti hanno capito solamente la parte dedicata alla bellezza. Bene o male l’importante è che se ne parli In realtà, per Diletta Leotta il discorso era molto chiaro nella sua globalità e non immaginava venisse frainteso. Ad ogni modo, nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. Dopo ... kontrokultura

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 -