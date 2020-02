Diletta Leotta: Il primo vestito indossato alla finale di Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta scende la scalinata del teatro ariston con uno splendido abito bianco e oro che richiama la Palma d’oro. Sul davanti è piuttosto corto ma il lungo strascico lo rende elegantissimo. L’abito è una creazione dello stilista Fausto Puglisi. Nelle altre puntate ha indossato elwganti vestiti di Etro. Con la sua eleganza, bellezza e grazia ha fatto passare in secondo piano tutte le polemiche dei giorni scorsi sul suo discorso sulla bellezza. Durante la serata ne indosserà altri. Ovviamente sempre di Fausto Puglisi. È riuscita ad essere estremamente sexy e fine nello stesso tempo. La “Venere” del festival, come è stata definita, non ci ha deluso neanche stavolta. La sua bellezza è stata esaltata dalle trasparenze vedo non vedo. Nonostante i centimetri scoperti siano molto è riuscita comunque a non essere volgare. Il bianco le dona in particolar ... bigodino

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - ricpuglisi : Mi confermate che gli autori dei monologhi di Diletta Leotta non sono dei perfezionisti? #Sanremo2020 -