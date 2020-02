Dieta della barbabietola: ti depuri e aiuti la digestione (Di sabato 8 febbraio 2020) Aggiungere la barbabietola alla propria Dieta quotidiana può rivelarsi una buona idea. Questo ortaggio, che appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae, è infatti un alleato utile della depurazione dell’organismo e aiuta a migliorare la digestione. Conosciuta anche con il nome di Beta vulgaris, la barbabietola rossa si contraddistingue per un sapore dolciastro e per un apporto energetico inferiore alle 20 calorie ogni 100 grammi. A contribuire alla sua efficacia depurativa ci pensa soprattutto il notevole contenuto di acqua – in un singolo etto di ortaggio possiamo trovare più di 90 grammi di acqua – mentre le fibre sono valide alleate dell’efficienza della digestione e di quella dell’attività intestinale. Particolarmente consigliata ai soggetti anemici, la barbabietola rossa si contraddistingue anche per la presenza di potassio, minerale che ricopre un ... dilei

