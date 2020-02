Deliso, il direttore d’orchestra che ama il calcio e ha portato il caffè in Russia (Di sabato 8 febbraio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno, Antonio Sacco intervista Christian Deliso, direttore d’orchestra napoletano, del Vomero che oltre alla passione per la musica classica ne coltiva un’altra, per il pallone. «Gioco nella nazionale dei direttori e cantanti lirici, facciamo partite di beneficenza e ci divertiamo». Da piccolo avrebbe potuto intraprendere proprio la strada da calciatore, ma la madre si oppose. «Quando fui preso nei pulcini del Napoli da Faustinho Canè e lo comunicai a mia madre, lei disse subito che non se ne parlava proprio. Aveva altre idee sul mio futuro, la scuola innanzitutto». La musica arrivò all’improvviso. «Un giorno la professoressa di italiano delle medie ci diede un compito per casa: ascoltare la Sonata al chiaro di luna di Beethoven e poi scrivere le proprie sensazioni. Non si ascoltava musica classica in casa, mio padre comprò quel disco che oggi ... ilnapolista

