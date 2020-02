Decapita la ex suocera e lascia la testa nel lavandino: “Volevo liberarla dagli spiriti maligni” (Di sabato 8 febbraio 2020) Una donna ha ucciso a coltellate la ex suocera per poi Decapitarla, convinta che in tal modo l’avrebbe liberata dagli spiriti maligni. Rischia l’ergastolo Ha Decapitato la ex suocera utilizzando dei coltelli da cucina e ha lasciato la sua testa nel lavandino di casa. Ha del macabro quanto fatto dal 38enne Rachael Hilyard di Wichita, … L'articolo Decapita la ex suocera e lascia la testa nel lavandino: “Volevo liberarla dagli spiriti maligni” NewNotizie.it. newnotizie

