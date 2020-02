Cpr in Toscana: raccolta di firme di Forza Italia per garantire la sicurezza (Di sabato 8 febbraio 2020) Forza Italia Firenze ha lanciato la raccolta firme per il centro per il rimpatrio. Una proposta concreta per far fronte al problema dell'immigrazione incontrollata e per garantire una maggiore sicurezza firenzepost

FirenzePost : Cpr in Toscana: raccolta di firme di Forza Italia per garantire la sicurezza - StefanoMaffiol7 : Immigrazione, la Cgil contro Nardella: “No ad un Cpr in Toscana” - Oxanna2003 : Immigrazione, la Cgil contro Nardella: “No ad un Cpr in Toscana” -