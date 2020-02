Cosa è successo a Cen Qiushi, il ragazzo che raccontava il coronavirus in diretta da Wuhan (Di sabato 8 febbraio 2020) Cen Qiushi. È il nome di un cittadino cinese che nelle ultime settimane ha seguito l’evoluzione dell’epidemia di coronavirus. Dai suoi canali social ha documentato la quarantena di Wuhan, la situazione degli ospedali in Cina e lo stato delle persone nelle città bloccate. Da quasi un giorno la sua voce ha smesso completamente di farsi sentire. Ora i canali social di Cen Qiushi sono fermi, o meglio. L’ultimo messaggio che è stato pubblicato sull’account Twitter @chenQiushi4040 è il retweet di un altro account in cui si legge: «Quishi in questo momento è in quarantena. Non sappiamo se da solo o con altre persone. Appena riusciremo a contattarlo lo faremo sapere». Twitter L’ultimo tweet comparso sull’account di Qiushi A riportarlo un altro account: @Xuxiaodong3, anche lui attivo nell’informare attraverso i social Cosa sta succedendo in ... open.online

