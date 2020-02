Coronavirus: test negativo per la donna in quarantena portata allo Spallanzani (Di sabato 8 febbraio 2020) ”Il test al Coronavirus effettuato presso l’INMI Spallanzani sulla donna proveniente oggi dalla Cecchignola è negativo al 2019-nCoV’‘. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.L'articolo Coronavirus: test negativo per la donna in quarantena portata allo Spallanzani Meteo Web. meteoweb.eu

