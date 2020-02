Coronavirus, Speranza: "La situazione è seria, ma non bisogna avere paura" (Di sabato 8 febbraio 2020) Le autorità sanitarie italiane non fanno altro che rassicurare i cittadini italiani sull'impossibilità di contrarre il Coronavirus a meno che non si sia stati in Cina, e in particolare nella zona focolaio di Wuhan e la sua provincia, o di contatti diretti con persone che hanno fatto rientro in Italia da quelle zone.Considerato anche il periodo di incubazione del nuovo Coronavirus di massimo 14 giorni, col passare delle ore anche quel minimo rischio si va riducendo, ma la psicosi è sempre dietro l'angolo e oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza ad una nuova diretta Facebook per invitare tutti i cittadini a non avere paura:Non bisogna avere paura. L'Italia un grande Paese e gli allarmismi sono sbagliati. La situazione è seria e va affrontata con il massimo del rigore tenendo l'asticella molto alta, come l'Italia ha fatto sin dall'inizio. Noi sin dal primo momento abbiamo tenuto ... blogo

