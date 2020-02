Coronavirus, secondo volo di rimpatrio per i 9 italiani rimasti a Wuhan (Di sabato 8 febbraio 2020) Per la giornata di domenica 9 febbraio è atteso l’arrivo di un secondo volo di rimpatrio dei 9 italiani rimasti bloccati a Wuhan, focolaio della diffusione del Coronavirus. Da quanto si apprende, infatti, un volo britannico riporterà in Italia i connazionali, che atterreranno a Pratica di Mare. Tra di loro ci sarebbe anche il ragazzo di 17 anni che era rimasto bloccato in Cina dopo aver presentato sintomi febbrili ai controlli aeroportuali. Coronavirus, rimpatrio degli italiani Arriveranno domenica 9 febbraio a Pratica di Mare i 9 italiani rimasti a Wuhan, in Cina, dopo lo scoppio del Coronavirus. Tra di loro, inoltre, ci sarebbe anche il ragazzo di 17 anni che aveva presentato alcuni sintomi sospetti che si sono rivelati un falso allarme. Una volta atterrati in Italia, da quanto si apprende, anche per loro scatteranno i 14 giorni di quarantena da trascorrere alla Cecchignola ... notizie

