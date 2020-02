Coronavirus | rientrano domani altri 9 italiani da Wuhan

Coronavirus - 9 italiani rientrano da Wuhan : c'è anche il 17enne di Grado : Sono 9 gli italiani che saranno evacuati da Wuhan nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che trasporterà anche cittadini di altri paesi europei. Tra i connazionali c'è anche...

Coronavirus - 9 italiani rientrano da Wuhan : 722 le vittime dell'epidemia : Sono 9 gli italiani che saranno evacuati da Wuhan nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che trasporterà anche cittadini di altri paesi europei. Tra i connazionali c'è anche...

Coronavirus - la richiesta di 4 regioni del Nord : «Periodo di isolamento per gli alunni che rientrano dalla Cina» : Un 17enne italiano rimasto a Wuhan: al momento della partenza aveva la febbre. Negativo il test su un cittadino irlandese: era su una nave Msc arrivata a Civitavecchia

Coronavirus - 3 governatori Lega a Speranza : “In isolamento gli alunni che rientrano dalla Cina”. Pd : “Voli sospesi - come arriverebbero?” : I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. La lettera firmata da Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga è stata spedita al ministro Roberto Speranza. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, nè tantomeno ...

Coronavirus - la richiesta di 4 regioni del Nord : «Periodo di isolamento per gli alunni che rientrano dalla Cina» : Un 17enne italiano rimasto a Wuhan: al momento della partenza aveva la febbre. Negativo il test su un cittadino irlandese: era su una nave Msc arrivata a Civitavecchia

Coronavirus - la lettera dei governatori leghisti al ministro Speranza : “Bambini che rientrano dalla Cina non tornino subito a scuola” : Coronavirus, 4 governatori chiedono isolamento per alunni che tornano dalla Cina I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tanto meno di ...

Coronavirus - in quarantena i 56 italiani arrivati da Wuhan. E 4 regioni chiedono «l'isolamento» anche per gli alunni che rientrano dalla Cina : Arrivato poco dopo le 10 a Pratica di Mare il Boeing 767 dell’Aeronautica con i 56 connazionali rimasti a Wuhan: un 57esimo con la febbre non è stato imbarcato. I morti sono 362. Appello di Pechino: «Urgente bisogno di maschere, tute e occhiali protettivi»

Coronavirus - quattro regioni del Nord chiedono l’isolamento per i bambini cinesi che rientrano in Italia. Zaia : “Vogliamo dare una risposta all’ansia dei genitori” : I governatori di quattro regioni (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) hanno scritto una lettera al ministero della Salute chiedendo che il periodo di isolamento per il rischio di contagio da Coronavirus, previsto per chi rientra dalla Cina, sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole italiane. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, né tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo ...

Coronavirus - 3 governatori leghisti e quello del Trentino-Alto Adige a Speranza : “Bambini che rientrano da Cina non tornino subito a scuola” : I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. La lettera firmata da Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Arno Kompatscher è stata spedita al ministro Roberto Speranza. “Non c’è nessuna volontà di ...

Coronavirus - italiani rientrano da Wuhan. Al via il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi : Il Coronavirus continua a far paura e così gli italiani rientrano da Wuhan in un clima di preoccupazione. Allo stesso tempo inizia anche il ponte aereo per il rimpatrio dei turisti cinesi che si trovano nel nostro Paese. Nelle prime ore di oggi è arrivato, presso l’aeroporto di Fiumicino, il primo volo della China Airlines. Angelo Borrelli, il commissario straordinario nominato per gestire l’emergenza relativa al Coronavirus, nella ...

Coronavirus - gli italiani rientrano da Wuhan : in 77 sul Boeing in arrivo a Roma. Le misure di prevenzione : Comincia il conto alla rovescia per il ritorno a casa degli italiani attualmente a Wuhan, la città epicentro del Coronavirus. Ieri è partito dall’aeroporto militare di Pratica di Mare il Boeing KC767 che sta riportando in Italia 77 cittadini italiani – di cui due bambini e un neonato – dalla Cina. L’arrivo in Italia è previsto per le 8 di domani mattina. I controlli, da Wuhan a Roma Il numero dei passeggeri che ...

Coronavirus - domani rientrano gli italiani da Wuhan : la procedura : Coronavirus, è atteso per domani il rientro degli italiani da Wuhan. Lo Stato ha protocollato una procedura precisa e particolare per tutte le tutele del caso. Di seguito i dettagli. Coronavirus: gli italiani attualmente a Wuhan, città dove ha avuto origine il tutto, rientreranno domani in patria. Malgrado il blocco da e per la Cina imposto […] L'articolo Coronavirus, domani rientrano gli italiani da Wuhan: la procedura proviene da ...

Coronavirus - Di Maio : “Partito aereo militare - domattina rientrano circa 60 italiani” : “È partito dall’Italia il volo militare che riporterà a casa i nostri connazionali che si trovano a Wuhan, in Cina“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che gli italiani “domani mattina saranno in Italia, atterreranno all’aeroporto di Pratica di Mare e potranno riabbracciare i propri cari. Sul volo ci saranno circa 60 italiani che hanno scelto di ...

Coronavirus : 304 i morti - prima vittima fuori dalla Cina - rientrano gli italiani : Coronavirus, via ai rimpatri da lunedì, il commissario Borrelli: “Le frontiere restano aperte”. Sospesi i visti in ingresso in Italia dalla Cina. Negli aeroporti intensificati i controlli medici anche sui passeggeri dei voli in transito. Controlli anche nei porti. Salgono a 304 le vittime del contagio, prima vittima fuori dalla Cina. C’è una prima vittima […] L'articolo Coronavirus: 304 i morti, prima vittima fuori dalla ...