Coronavirus | resta a Wuhan 17enne | nuovo ricovero allo Spallanzani

nuovo ricovero allo Spallanzani per una donna di rientro da Wuhan, ma è negativa al Coronavirus, resta in Cina lo studente 17enne di Grado. resta ancora bloccato a Wuhan lo studente 17enne di Grado che era in attesa di essere evacuato dalla città cinese a bordo del volo britannico con altri 8 italiani.

