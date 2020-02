Coronavirus, ragazzo 15enne di Rieti negativo al virus (Di sabato 8 febbraio 2020) Secondo le ultime analisi compiute all’ospedale Spallanzani di Roma, il giovane 15enne e la madre di Rieti risulterebbero negativi al Coronavirus. Il Coronavirus a Rieti La paura di un contagio è esplosa pochi giorni fa quando un giovane 15enne, appena tornato da Hong Kong, è stato ricoverato all’ospedale De Lellis. Da lì il giovane, che presentava disturbi in seguito al rientro, è stato poi spostato al centro per le malattie infettive dello Spallanzani. Infatti lo spostamento è avvenuto in via precauzionale secondo le disposizioni del ministero. I casi in Italia Sono stati diversi i casi che hanno indotto sospetti negli ultimi giorni. Uno di questi ha coinvolto un giovane 29enne del Reggiano. In visita a Wuhan per il Capodanno cinese con la sua fidanzata, una ragazza del luogo, il giovane sarebbe rimpatriato poco dopo e sottoposto alle norme sanitarie e alla quarantena. ... notizie

