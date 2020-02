Coronavirus: quasi 35.000 casi globali e 725 morti, 35 casi confermati in Europa. Oms: “In Cina il contagio giornaliero si sta stabilizzando” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono arrivati globalmente a 34.963 i casi confermati di nuovo Coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa sapere che 34.598 casi sono in Cina, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.401 nuovi contagi. I decessi sono 725. Non si sono registrati casi di infezione nei Paesi finora non toccati dal nuovo Coronavirus. Sono 35 i casi confermati in Europa e Gran Bretagna, in aumento dai 29 riportati ieri. In particolare: 14 in Germania (solo due importati dalla Cina), 11 in Francia (6 importati), 3 in Italia (tutti importati), 3 nel Regno Unito, 1 in Belgio (importato), 1 in Finlandia (importato), 1 caso in Spagna (importato) e 1 in Svezia (importato). Sono i dati aggiornati ad oggi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Oms, il contagio giornaliero “si sta stabilizzando” In Cina, il numero dei casi del ... meteoweb.eu

