Coronavirus, previsto il ritorno imminente del 17enne di Grado (Di sabato 8 febbraio 2020) Marco Della Corte Il giovanissimo tornerà in Italia in data 9 febbraio 2020 atterrando a Pratica di Mare, a bordo dell'aereo saranno presenti i nostri connazionali che si trovavano a Hubei Il ragazzo di 17 anni residente a Grado, in provincia di Gorizia, tornerà presto in Italia. L'arrivo è previsto in data 9 febbraio 2020. Ricordiamo come lo scorso 3 febbraio il giovanissimo non abbia potuto prendere il volo assieme ai 56 nostri connazionali dalla Cina. Come informa Repubblica, a bordo dell'aereo ci saranno i 9 italiani che si trovavano nella provincia di Hubei, territorio in cui si sarebbe originato il Coronavirus. Il volo partirà da Wuhan. Saranno le unità di cirsi della Farnesina a coordinare le operazioni. L'atterraggio è previsto presso l'aeroporto della RAF (Royal air force) di Brize Norton, a poca distanza da Oxford, con a bordo passeggeri sia britannici che ... ilgiornale

