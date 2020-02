Coronavirus: nuovo caso sospetto tra gli italiani alla Cecchignola (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la conferma della positività di uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola, ci sarebbe un nuovo caso sospetto di Coronavirus nella Città Militare. Si tratta di una donna che ha manifestato una congiuntivite e che è stata portata all’ospedale Spallanzani per accertamenti. nuovo caso sospetto di Coronavirus alla Cecchignola La paziente in questione sarebbe risultata negativa al virus n-CoV ma è stata comunque portata al nosocomio romano a scopo precauzionale. A rendere pubblica la notizia è stato il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive della capitale, Francesco Vaia. Costui ha dichiarato di aver ricevuto una comunicazione dal Ministero della Salute circa il trasferimento dalla Cecchignola all’ospedale della suddetta donna. Si tratterebbe comunque di soli accertamenti per verificare che la congiuntivite contratta ... notizie

