Coronavirus, nove italiani rientrano da Wuhan. C’è anche il 17enne che era stato ‘bloccato’ per la febbre (Di sabato 8 febbraio 2020) nove italiani rientrano dalla Cina con un volo britannico. C’è anche il 17enne bloccato per un presunto contagio da Coronavirus. Saranno in quarantena al Celio. Coronavirus, nove italiani rientrano da Wuhan con un volo britannico che atterrerà a Pratica di Mare nella mattina di domenica 9 febbraio. C’è anche il 17enne che era stato bloccato in Cina ma che in seguito ai controlli era risultato negativo al virus. Coronavirus, rientrano in Italia nove italiani Di fronte allo stop del traffico aereo diretto tra l’Italia e la Cina, la Farnesina si è rivolta alle autorità britanniche per il rimpatrio di nove italiani. Un aereo dell’aeronautica militare andrà in Inghilterra per prelevare gli italiani che rientreranno nelle prossime ore. Rientra anche il ragazzo di 17 anni bloccato in Cina per sospetto contagio Tra i nove c’è anche il ragazzo di ... newsmondo

