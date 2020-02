Coronavirus: negativi i test sul nuovo caso sospetto alla Cecchignola (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la conferma della positività di uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola, si temeva che nella Città Militare ci fosse un nuovo caso sospetto di Coronavirus. L’Istituto Spallanzani, che ha effettuato su un campione biologico le opportune verifiche, ha comunicato che la paziente è risultata negativa ai test. Negativo il caso sospetto di Coronavirus alla Cecchignola Si trattava di una donna che, dopo aver manifestato una congiuntivite, era stata condotta alla struttura romana per accertamenti. La paziente in questione era già risultata negativa al virus n-CoV ma è stata comunque sottoposta a verifiche a scopo precauzionale. A rendere pubblica la notizia era stato il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive della capitale, Francesco Vaia. Costui aveva dichiarato di aver ricevuto una comunicazione dal Ministero della Salute ... notizie

