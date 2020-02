Coronavirus, ministero della Salute: possibile “permanenza volontaria” a casa per studenti rientrati dalla Cina. “Assenza giustificata” (Di sabato 8 febbraio 2020) Per gli studenti rientrati dalla Cina sarà possibile “una permanenza volontaria fiduciaria a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni” e tale assenza da scuola verrà giustificata. Il ministero della Salute ha aggiornato la circolare per le scuole relativa alle indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree della Cina dove è partito il Coronavirus. La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia. “Di fronte alla crescita del livello di diffusione del Coronavirus 2019-nCoV in Cina – spiega in una nota il ministero – l’aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente ... ilfattoquotidiano

