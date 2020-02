Coronavirus, ministero della Salute: "Ok a permanenza a casa per studenti da Cina" (Di sabato 8 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Il ministero ha aggiornato la circolare: "Il Dipartimento favorisce una 'permanenza volontaria fiduciaria' a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina". Miur: "Assenze giustificate" Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono tornati dalla Cina e che scelgono di restare a casa per un periodo di 14 giorni saranno considerati dalle scuole assenti giustificati. Lo ha comunicato il ministero della Salute che ha provveduto ad aggiornare la circolare del 01/02/2020 che conteneva "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". "Di fronte alla crescita del livello di diffusione del Coronavirus 2019-nCoV in Cina - ha spiegato il ministero della Salute - l'aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente con tutti i precedenti provvedimenti del ... ilgiornale

