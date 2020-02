Coronavirus, le vittime hanno oltre 60 anni ma il medico cinese è morto a 34. L’esperto: “Dipende da come ognuno è attrezzato geneticamente” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il decorso peggiore della malattia causata dal nuovo Coronavirus riguarda gli over 60 con patologie croniche, stando ad uno studio pubblicato su Lancet e a un report messo a punto dagli esperti cinesi su altri 450 casi. Eppure si sono registrate vittime tra persone più giovani e casi di contagio anche nei bambini. Il caso più noto è quello di Li Wenliang, l’oftalmologo per primo aveva lanciato l’allarme, rimasto inascoltato e per il quale era anche stato ripreso dalle autorità, da un ospedale di Wuhan, “epicentro” dell’epidemia, dove lavorava. Wenliang ha contratto il temibile Coronavirus ed è morto a soli 34 anni. Poi c’è la notizia di un bambino contagiato in Germania e quella recentissima di un bambino in Francia, per non parlare della nascita da madre infetta di un bambino il 2 febbraio scorso, risultato positivo al virus. “Ognuno di noi risponde ... meteoweb.eu

