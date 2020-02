Coronavirus, la vicinanza di Napoli alla comunità cinese (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – L’allarme Coronavirus si è trasformato ben presto anche in allarme razzismo. A pagarne le spese “mediatiche” del virus proveniente dalla Cina, sono in primis i residenti asiatici che vivono ormai da anni a Napoli. Tra ristoranti vuoti e qualche brutto episodio di razzismo, legato alla paura del Cornonavirus, arriva la vicinanza delle istituzioni alla comunità cinese napoletana che risiede prettamente nel quartiere Gianturco a Napoli Est. Oggi proprio a Gianturco c’è stata la visita del consigliere comunale Francesco Vernetti, voluta al fine di portare vicinanza e conforto alla comunità cinese residente nel capoluogo campano. L’evento è servito per ribadire, ancora una volta, che in città non c’è nessun pericolo a frequentare le attività asiatiche presenti. Inoltre il consigliere ha invitato ad osservare le predisposizioni lanciate dalla ... anteprima24

