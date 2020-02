Coronavirus, la città di Wuhan diventa deserta – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Un VIDEO della CGTN ha ripreso la città di Wuhan diventata deserta dopo la diffusione del Coronavirus: il report è inquietante Il Coronavirus è diventato la piaga mondiale del momento. Le stime sui contagi portano dei numeri inquietanti: in poco più di un mese si viaggia sui 35 mila contagi in tutto il mondo. I … L'articolo Coronavirus, la città di Wuhan diventa deserta – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

c_appendino : ???? ????La razionalità deve vincere la paura. La Città di Torino è vicina alla comunità cinese, in questi giorni ogget… - agorarai : ?? Le immagini degli italiani appena arrivati da #Wuhan all'aeroporto di Pratica di Mare. Dovranno affrontare una qu… - CalabriaTw : Su #coronavirus non a psicosi o addirittura forme di razzismo: serve informazione chiara. Anche necessaria attenzio… -