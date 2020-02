Coronavirus, la Cina respinge le metaniere: scoppia la crisi del gas liquefatto (Di sabato 8 febbraio 2020) Non solo la guerra commerciale, gli eccessi produttivi e il climate change. Ad aggiungere un pesantissimo carico da 90 sul gas naturale liquefatto (Gnl) ci ha pensato l’epidemia del nuovo Coronavirus, che ha di fatto staccato la spina al motore economico della Cina. Proprio per questo motivo, come sottolinea Il Sole 24 Ore, Pechino è stata costretta a respingere un elevato numero di metaniere, che adesso rischiano di non trovare più alcuna destinazione interessata al loro carico. Morale della favola: l’intero mercato è nel caos e i prezzi del combustibile – che, ricordiamolo, erano già sotto pressione a causa del Gnl proveniente dagli Stati Uniti – sono scesi ai minimi storici, a tal punto che alcuni produttori non riescono più a ripagare neppure i costi. In mezzo a tutto questo, la China National Offshore Oil Corp (Cnooc), fino a pochi mesi fa era il più grande ... it.insideover

zaiapresidente : ??? #Coronavirus / Leggete l’opinione del virologo Roberto Burioni, un’autorità in materia, sulla necessità assolut… - RaiNews : Sono 65 i contagi confermati tra le 3.700 persone a bordo della nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama, i… - amnestyitalia : Cina, decesso del medico che per primo parlò del #coronavirus: “Fallimento dei diritti umani” -