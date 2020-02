Coronavirus Italia e mondo: 722 morti, 34mila infetti/ 9 italiani attesi dalla Cina (Di sabato 8 febbraio 2020) Coronavirus Italia e mondo: 722 morti, 34mila infetti. Non si placa l'epidemia del virus in Cina, e nelle ultime ore si registrano nuovi morti e nuovi infetti ilsussidiario

RaffaeleFitto : Altri Paesi #UE stanno invitando i loro cittadini a rientrare dalla #Cina In Italia, invece, abbiamo #DiMaio, che n… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Italia chiude i centri per i visti in Cina #Coronavirus - Tg1Raiofficial : ?? Primo italiano positivo al coronavirus: è uno dei 56 rientrati da Wuhan #coronarvirusitalia #corononavirus #Italia #Wuhan -