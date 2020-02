Coronavirus, il vignettista cinese: “Wuhan nel caos, c’è chi si sta suicidando” (Di sabato 8 febbraio 2020) La situazione a Wuhan sarebbe ormai fuori controllo, tanto che alcune persone si starebbero addirittura suicidando a causa del Coronavirus. E’ quanto riferito da un vignettista satirico, Badiucao, emigrato in Australia da circa un decennio. Il disegnatore ha raccontato che un uomo si è suicidato perchè non è stato ammesso in ospedale per mancanza di … L'articolo Coronavirus, il vignettista cinese: “Wuhan nel caos, c’è chi si sta suicidando” NewNotizie.it. newnotizie

LesbicaModerna : A tu per tu con l’ideatore della vignetta sui #gay e il #coronarvirusitalia -