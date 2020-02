Coronavirus, il video dalla Cina mostra presunti contagiati portati via a forza dalle loro case (Di sabato 8 febbraio 2020) presunti contagiati dal Coronavirus portati via a forza dalla polizia dalle loro case: il video inquietante Sui social cinesi sta circolando un video inquietante girato a Wuhan, la città focolaio principale del Coronavirus. Il filmato mostra funzionari con tute protettive e mascherine che trasCinano di peso con forza persone sospettate di essere state contagiate dal virus fuori dalle loro abitazioni. Il video è stato condiviso sui social cinesi ed è stato rilanciato dal giornale Epoch Times. Nel filmato i sospetti malati vengono trasCinati via da agenti in tuta bianca. Una donna viene trasCinata per i piedi fuori da un supermercato perché sprovvista di mascherina. Il Daily Mail scrive che i video “sono emersi dopo che il vicepresidente cinese Sun Chunlan ha chiamato il “popolo” a una “guerra’”contro l’epidemia a rapida diffusione e che il governo centrale ha ... tpi

AmbCina : Questa infermiera lavora nel reparto di quarantena del #coronavirus ed è in isolamento da due settimane. Il suo fid… - MinisteroSalute : Il nuovo #coronavirus si combatte anche con la corretta informazione. A partire da questa sera sui canali #Rai il p… - welikeduel : Come è stato isolato il coronavirus secondo Vittorio Feltri #propagandalive @makkox -