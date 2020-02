Coronavirus: il test sull’uomo ricoverato a Chieti (Di sabato 8 febbraio 2020) È risultato positivo al test dell’influenza di tipo A, il 43enne della provincia di Chieti ricoverato da ieri pomeriggio nel reparto di malattie infettive del policlinico Santissima Annunziata. Lo riferisce il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo precisando che le analisi sono state eseguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara che ha trasmesso i risultati nel corso della notte. Coronavirus: il test sul ricoverato di Chieti Un altro campione biologico, così come previsto dai protocolli ministeriali, è stato inviato contemporaneamente all’Istituto Superiore di Sanità e si resta in attesa del secondo responso per confermare definitivamente la diagnosi di non contagio da Coronavirus. L’uomo, dunque, resta ricoverato precauzionalmente in sorveglianza sanitaria. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute comunicherà i risultati ... nextquotidiano

