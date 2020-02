Coronavirus, il nuovo bollettino dallo Spallanzani: «Il 29enne italiano è in buone condizioni». «Stabile» la coppia cinese (Di sabato 8 febbraio 2020) «Il 29enne italiano è in buone condizioni», «stabile la coppia cinese». Lo riporta il nuovo bollettino dell’ospedale Spallanzani, diffuso oggi, 8 febbraio. Sono tre le persone attualmente ricoverate perché risultate positive al Coronavirus: un 29enne italiano e due turisti cinesi. Il giovane ieri, 7 febbraio, ha detto sentirsi «tranquillo». «Al momento non ho nessun disagio particolare», ha detto il 29enne che era andato in Cina insieme alla fidanzata. Intanto altri 9 italiani saranno rimpatriati nelle prossime ore da Wuhan, tra loro anche 17enne che non era riuscito a partire perché aveva qualche linea di febbre. Il volo arriverà alla base della Raf di Brizenorton, vicino Londra, da dove i connazionali verranno prelevati da un aereo italiano che arriverà a Pratica di Mare. I nove saranno, poi, trasferiti all’ospedale militare del Celio per la quarantena. Leggi ... open.online

