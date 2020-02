Coronavirus, il medico dello Spallanzani: "Paziente italiano in buone condizioni, turisti cinesi stabili" (Di sabato 8 febbraio 2020) Lavinia Greci Dalla struttura specializzata in malattie infettive arriva anche il bollettino della coppia di turisti cinesi, risultata positiva al test e ricoverata da qualche giorno: "condizioni cliniche invariate e stabili, ma ancora in prognosi riservata" Era tra i 56 cittadini italiani ritornati dalla città cinese di Wuhan, i quali, in questi giorni, stanno passando un periodo di osservazione (e quarantena) alla Cecchignola per tenere monitorato il nuovo Coronavirus. Nelle ultime ore, tra loro, dopo alcune verifiche era risultato positivo al contagio il primo italiano, subito ricoverato all'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma,specializzato in malattie infettive, dove in questi giorni è sottoposto alle cure dell'équipe che segue il caso. La divulgazione del bollettino In queste ore, secondo quanto riportato da Repubblica, il dottor Nicola Petrosillo, avrebbe letto il ... ilgiornale

