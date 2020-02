Coronavirus: il governo adesso vuole la permanenza volontaria a casa di chi è stato in Cina (Di sabato 8 febbraio 2020) Monitoraggio con “permanenza volontaria a casa” per la “puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo Coronavirus 2019-nCoV” rivolto a bambini e studenti, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia. Lo prevede l’aggiornamento da parte del ministero della Salute della circolare per le scuole ispirata “al principio di massima precauzione”. Le assenze sono giustificate. Coronavirus, il governo aggiorna la circolare Sulla base delle indicazioni messe a disposizione dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la circolare del 01/02/2020 che conteneva “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in ... nextquotidiano

NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… - RaffaeleFitto : Altri Paesi #UE stanno invitando i loro cittadini a rientrare dalla #Cina In Italia, invece, abbiamo #DiMaio, che n… - matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… -