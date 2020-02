Coronavirus, il bilancio delle vittime sale a 722. Nuovi contagiati sulla nave in Giappone (Di sabato 8 febbraio 2020) Aumenta il bilancio dei morti dopo gli 81 decessi nella provincia di Hubei. La cifra superiore a quella delle vittime provocate dal virus della sindrome respiratoria acuta grave (Sars). Il paziente italiano positivo ai test: “Sto bene, mi sento tranquillo”. Domani il rientro di altri nove connazionali. fanpage

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo bilancio: 636 morti, superati 30.000 casi positivi. Salgono a 61 i contagiati sulla nave in Gia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Cina sale a 717 il bilancio delle vittime #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Cina il bilancio delle vittime sale a 717 #coronavirus -