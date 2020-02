Coronavirus, il 17enne rimasto a Wuhan resta ancora in Cina: ha di nuovo la febbre (Di sabato 8 febbraio 2020) Doveva essere tra i connazionali rimpatriati, insieme ad altri otto italiani, a bordo di un aereo britannico da Wuhan, in Cina, focolaio del Coronavirus, ma lo studente di 17 anni originario di Grado, Friuli Venezia Giulia, rischia di essere ancora bloccato a Wuhan. Il giovane sarebbe già dovuto partire insieme agli altri 56 italiani che sono atterrati a Roma da Wuhan il 3 febbraio scorso, ma era rimasto a terra e non aveva preso il volo dell’Unità di Crisi della Farnesina perché aveva la febbre. Ora rimane ancora bloccato in Cina perché presenta di nuovo qualche linea di febbre. La conferma arriva anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. «Purtroppo Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni che si trova a Wuhan, in Cina, oggi ha registrato ancora un po’ di febbre e – malgrado sia risultato negativo ai test del Coronavirus per già due volte – non ... open.online

