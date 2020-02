Coronavirus, due contagiati fantasma ripartiti da Roma: in Italia per dieci giorni (Di domenica 9 febbraio 2020) Per dieci giorni hanno viaggiato a Roma e in Italia, ma erano già stati contagiati dal Coronavirus, anche se non lo sapevano. Quando sono tornati a casa, a Taiwan, sono stati ricoverati in... ilmessaggero

Coronavirus - tutte le notizie della notte : 811 morti in Cina - 37mila contagiati. Giallo su due turisti rientrati dall’Italia ricoverati a Taiwan : Il numero delle vittime del Coronavirus in Cina sale a 811. Lo rende noto la commissione nazionale sanitaria, aggiungendo anche che i casi positivi hanno raggiunto i 37.198, 2.600 in più rispetto al precedente bilancio che aveva già comunicato 81 morti registrati sabato 8 febbraio. Il Messaggero riferisce di due turisti cinesi ricoverati a Taiwan perché risultati positivi al Coronavirus e che hanno soggiornato per dieci giorni in Italia. I ...

Coronavirus - domenica rientra il ragazzo di 17 anni bloccato a Wuhan In Francia chiuse due scuole : Un cittadino americano contagiato dal Coronavirus è morto a Wuhan : aveva 60 anni . Dalla Cina saranno rimpatriati domenica nove italiani. Alta Savoia, chiuse due scuole per la presenza di un bimbo brit anni co contagiato

Coronavirus - donna ricoverata allo Spallanzani : secondo il nuovo bollettino sono “stabili i due cinesi - in buone condizioni il paziente italiano che ha iniziato la terapia antivirale” : sono stabili le condizioni della coppia cinese ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma: i due pazienti restano in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata. E’ quanto emerge dal bollettino appena diffuso dall’Istituto capitolino. Il giovane italiano , ricoverato allo Spallanzani due giorni fa con infezione confermata da nuovo Coronavirus , “è in buone condizioni generali, con quadro clinico invariato. ...

Coronavirus - controlli su due cittadini italiani - l’esperto : “In Italia il virus non circola” : Dopo l’apprensione per il primo caso di Corona virus rilevato in un cittadino Italia no in isolamento alla Cecchignola, in Italia continuano i controlli su persone che presentano sintomi che fanno sospettare un contagio. I controlli stanno riguardando un uomo a Chieti e un 15enne nel Reatino. Le autorità, però, rassicurano che “il virus in Italia non circola” e che resta “improbabile” il rischio di contagio da soggetti ...

Coronavirus - “aggrediti perché cinesi” : due studenti discriminati ad Avellino e un cameriere filippino picchiato a Cagliari : La psicosi Coronavirus continua a generare casi di discriminazione e razzismo. Due studenti cinesi sono stati vittime di episodi di intolleranza e di violenza ad Avellino ed un cameriere filippino è stato picchiato a Cagliari perché scambiato per cinese. A rendere noti i fatti di Avellino è stata una studentessa del Conservatorio, Young Xin Liu, che ne ha parlato durante un programma dell’emittente televisiva Primativvu dedicato alla malattia. ...

Coronavirus - cittadino cinese sotto osservazione : due settimane di isolamento : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È rientrato dalla Cina nelle scorse ore, ma non ha accusato nessun sintomo del Coronavirus . Un cittadino cinese , residente a Bisaccia, nella giornata di ieri è giunto al pronto soccorso del “Moscati” di Avellino. Dopo accurati test e analisi è stato dimesso, ma gli è stato ordinato di rimanere in casa per le prossime due settimane . L'articolo Coronavirus , cittadino cinese sotto osservazione : due ...

Coronavirus - due turisti taiwanesi infetti hanno accusato i primi sintomi in Italia : Mentre giunge la notizia del primo Italia no contagiato dal Coronavirus , alcuni portavoce del governo di Taiwan avvisano che due turisti infetti avrebbero trascorso le vacanze in Italia . Proprio nel Bel Paese, inoltre, la coppia taiwanese avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi della malattia. Prima di arrivare all’aeroporto italino, però, la coppi avrebbe fatto uno scalo a Hong Kong il 22 gennaio scorso. Coronavirus , turisti infetti ...

Coronavirus - sono 19 gli stranieri contagiati in Cina : due già guariti : Diciannove cittadini stranieri sono stati contagiati in Cina dal nuovo Coronavirus 2019-nCoV, comprese due persone già guarite e dimesse dall’ospedale e 17 attualmente in cura in reparti di isolamento. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, durante una conferenza stampa tenuta oggi online, in cui ha confermato i casi di contagio. La funzionaria cinese ha ribadito la priorità concessa dalle ...

Confermati positivi al Coronavirus due neonati. Uno dopo sole 30 ore dalla nascita. : Allarme e preoccupazione crescono in Cina, dopo la notiza di due casi positivi di Coronavirus in due neonati. Ad uno dei due, il virus è stato diagnosticato soltanto dopo 30 ore dalla nascita, il che ha fatto pensare che il bambino possa essere stato contagiato nel grembo materno. È il paziente più giovane ad aver contratto il virus. L’altro bambino, secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche cinesi, ha 18 giorni. ...

Coronavirus Roma - i due cinesi sottoposti a terapia con farmaci antivirali per l’hiv e per l’Ebola : Quali sono i farmaci con cui i medici dell'istituto Lazzaro Spallanzani stanno tentando di curare i due turisti cinesi risultati positivi al nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Le condizioni dei coniugi sono stazionarie e si trovano ancora ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Roma no.Continua a leggere

