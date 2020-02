Coronavirus, donna in quarantena trasferita allo Spallanzani: “Ha congiuntivite”. Domenica rientro di 9 italiani da Wuhan, tra cui il 17enne (Di sabato 8 febbraio 2020) Una donna che si trovava in quarantena alla Cecchignola è stata trasferita in via precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma. “Sebbene negativa al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita per ulteriori accertamenti”, riferisce il ministero della Salute in una nota. La donna ha solo una “congiuntivite“. È tra i 56 italiani rimpatriati da Wuhan e lasciati in isolamento nella città militare. Solo due giorni fa dalla Cecchignola è stato trasferito allo Spallanzani un uomo, risultato positivo al Coronavirus. “È in buone condizioni generali con quadro clinico invariato“, fa sapere l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Nel nuovo bollettino medico si parla di “lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione”. “Il paziente ha iniziato terapia antivirale“, continua l’ospedale, ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Dire : Una donna del gruppo dei rimpatriati di #Wuhan è stata trasferita in via precauzionale all'ospedale Spallanzani.… - TgLa7 : #Coronavirus: donna in quarantena portata a #Spallanzani Ministero Salute, trasferimento precauzionale, ha congiuntivite - Agenzia_Ansa : Donna in quarantena alla #Cecchignola trasferita in via precauzionale allo #Spallanzani: ha la congiuntivite ma è n… -