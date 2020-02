Coronavirus, donna in quarantena ricoverata per precauzione (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Giuliani  Ritorna il 17enne di GradoÈ risultata negativa al test sul nuovo Coronavirus e presenta soltanto una forma di congiuntivite. Per precauzione è stata tuttavia trasferita allo Spallanzani per ulteriori accertamenti Dopo il primo italiano contagiato dal nuovo Coronavirus, nel gruppo dei 56 connazionali rientrati da Wuhan, e ora in quarantena alla Cecchignola, le autorità sanitarie intendono effettuare ulteriori accertamenti su una donna. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ospedale Spallanzani di Roma ha fatto sapere che il ministero della Salute ha predisposto il trasferimento nel nosocomio a scopo precauzionale di una delle persone che si trovavano nella città militare alle porte di Roma. Il soggetto in questione, una donna, è risultata negativa al test sul nuovo Coronavirus e presenta soltanto una forma di congiuntivite. In ogni caso, è stata ... ilgiornale

