Coronavirus, domenica il rientro di 9 italiani da Wuhan: andranno alla Cecchignola. I morti salgono a 724, primo decesso statunitense (Di sabato 8 febbraio 2020) Nove italiani torneranno da Wuhan domenica mattina con un volo dell’Aeronautica Militare che atterrerà a Pratica di Mare. Il ponte aereo è stato organizzato in collaborazione con il Regno Unito. Il secondo volo – operato da un aereo britannico – con nostri connazionali a bordo partirà dalla Cina e farà rotta verso l’aeroporto di Brize Norton, trasportando oltre ai cittadini inglesi anche 7 danesi, 4 svedesi e 2 greci. Poi da Brize Norton i nove italiani raggiungeranno l’aeroporto militare di Pratica di Mare con un volo dell’Aeronautica e saranno quindi trasportati nella struttura di controllo allestita alla Cecchignola, mentre per i cittadini degli altri Paesi sarebbe previsto l’imbarco su aerei delle proprie nazioni per essere rimpatriati. Intanto i morti per Coronavirus a livello globale sono saliti a 724, di cui 722 solo in Cina: sono 86 i decessi ... ilfattoquotidiano

