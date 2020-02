Coronavirus, Beppe Sala contro allarmismi: “Riaprire voli con la Cina” (Di sabato 8 febbraio 2020) Nel pieno della psicosi da Coronavirus, il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto dissipare gli allarmismi partecipando ad un incontro pubblico nella popolare chinatown di via Paolo Sarpi nella giornata dell’8 febbraio. Il primo cittadino ha inoltre auspicato che possano riprendere al più presto i voli aerei da e per la Cina, nel nome del sentimento di multiculturalismo e globalizzazione che caratterizza la città di Milano e difendendo i cittadini di origine cinese che in questi giorni stanno subendo critiche e aggressioni razziste. Coronavirus: Beppe Sala su riapertura voli Durante una colazione un via Paolo Sarpi, accompagnato dal console cinese in Italia Xuefeng Song, Beppe Sala ha espresso la sua opinione sulla ripresa dei voli per Pechino augurandosi che possa avvenire prima della fine di aprile: “Capisco la decisione del governo italiano di chiudere i voli da e per la ... notizie

beppe_grillo : Infermieri e camerieri robot, droni e nuove apparecchiature tecnologiche. Ecco come la #tecnologia sta dando il suo… - giorgio2181953 : @francotaratufo2 @beppe_grillo @Mov5Stelle ?? un movimento Srl, che ha una sola parola e poi non si fa neanche infet… - marta_branca : RT @cinziacaporale: Grazie di aver menzionato il Comitato Etico dell'@INMISpallanzani, fatto di esperti prestigiosi, indipendenti e rigoros… -