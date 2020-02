Coronavirus, ancora paura a Roma (Di sabato 8 febbraio 2020) Coronavirus, secondo allarme alla Cecchignola. Una donna che si trovava in quarantena nel Centro Sportivo dell’Esercito è allo Spallanzani per accertamenti. Secondo caso sospetto di Coronavirus tra i cinquantasei in quarantena alla Cecchignola. Si tratta di una donna, trasportata in via precauzionale all’Ospedale Spallanzani di Roma. Se fosse confermato il contagio si tratterebbe del secondo caso su un italiano dopo quello del ragazzo che si trovava in quarantena proprio nell’impianto sportivo della Città Militare. Coronavirus, secondo caso sospetto tra i 56 in quarantena alla Cecchignola L’annuncio arriva da Francesco Vaia, allertato dal Ministero della Salute. Il secondo caso sospetto è una donna che si trovava in quarantena alla Cecchignola insieme con gli altri cinquantasei italiani arrivati da Wuhan con un volo dell’aeronautica ... newsmondo

Agenzia_Ansa : Secondo i media cinesi, il medico eroe che per primo aveva dato l'allarme sul #coronavirus, non è ancora morto ma s… - LucaBizzarri : Il mio pensiero va a tutti quei topolini che stiamo sterminando per trovare una cura al coronavirus. (Non l’ho anco… - emenietti : a leggere le prime pagine di alcuni giornali e i titoli sul nuovo coronavirus, pare incredibile che ci siano esseri… -