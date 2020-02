Coronavirus, altri nove italiani rimpatriati da Wuhan (tra loro anche lo studente di 17 anni) (Di sabato 8 febbraio 2020) Finalmente potrà tornare a casa e abbracciare i suoi genitori lo studente di 17 anni che era rimasto bloccato a Wuhan, dopo che non era riuscito a partire con gli altri 56 connazionali a causa di qualche linea di febbre. Il giovane, risultato negativo al Coronavirus, verrà rimpatriato, insieme ad altri otto italiani, a bordo di un aereo britannico. Il volo arriverà alla base della Raf di Brizenorton, vicino Londra, da dove i connazionali verranno prelevati da un aereo italiano che arriverà a Pratica di Mare. I nove saranno, poi, trasferiti all’ospedale militare del Celio per la quarantena. Dunque i nuovi rimpatriati non raggiungeranno gli altri 55 italiani in isolamento alla Cecchignola rimpatriati da Wuhan. Per loro si prolungano i tempi della quarantena dopo che un giovane, ora ricoverato allo Spallanzani, è risultato positivo al virus. Leggi anche: Parla l’italiano ... open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo bilancio: 636 morti, superati 30.000 casi positivi. Salgono a 61 i contagiati sulla nave in Gia… - RaiNews : Primo italiano positivo al #coronavirus, è tra i 56 da Wuhan. Ricoverato allo Spallanzani ? - RaffaeleFitto : Altri Paesi #UE stanno invitando i loro cittadini a rientrare dalla #Cina In Italia, invece, abbiamo #DiMaio, che n… -