Coronavirus, a rischio i giochi olimpici di Tokyo 2020? (Di domenica 9 febbraio 2020) «I preparativi per Tokyo 2020 continuano come previsto e non vediamo l’ora di definire la prossima revisione del progetto olimpico a febbraio». Lo dice in una nota ufficiale il Cio, il Comitato olimpico internazionale. L’annuncio ha fatto seguito alla preoccupazione per la diffusione del Coronavirus: il Giappone, dopo la Cina, è il Paese che ha fatto registrare il maggior numero di casi di persone infette. «È prassi normale che il Cio collabori con tutte le principali agenzie delle Nazioni Unite, quando necessario, in vista dei giochi e questo include naturalmente l’Oms. Siamo fiduciosi – ribadisce il Comitato olimpico – che le autorità competenti, in particolare in Giappone e Cina, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare la situazione». «Le contromisure contro le malattie infettive ... open.online

